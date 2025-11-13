MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της – “Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά”

|
THESTIVAL TEAM

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ελένη Ράντου, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός δέχτηκε ευχές από φίλους και συνεργάτες, ενώ οι κοντινοί της άνθρωποι φρόντισαν να είναι στο πλευρό της. Η Ελένη Ράντου έσβησε τρεις τούρτες γενεθλίων, έχοντας δίπλα της τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο μετρά περισσότερα από 30 χρόνια κοινής πορείας.

Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τη γιορτινή βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά».

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι 29 ετών.

Δείτε την ανάρτηση

Βασίλης Παπακωνσταντίνου Ελένη Ράντου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηρακλής: Ζορίστηκε αλλά κέρδισε την Σπάρτακ Πλέβεν στην European North Basketball League

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βοιωτία: “Του έδωσαν στίγμα GPS και πήγε να συναντήσει κάποιον” λέει ο θείος του 27χρονου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Φλωρίδης: Κάτω από την βεντέτα κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ρόδος: Σοβαρός τραυματισμός καταδρομέα κατά τη διάρκεια άσκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Αυλωνίτης: Η κυβέρνηση γνώριζε τα πάντα που γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ