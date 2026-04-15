MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

“Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται στις 13 Ιουνίου τον σύντροφό της”, αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη

|
THESTIVAL TEAM

Νυφούλα θα ντυθεί σε λίγους μήνες – όπως όλα δείχνουν – η Δανάη Μπάρκα και νέες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον επικείμενο γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η εκπομπή «Το πρωινό» που είχε αναφέρει ότι η Δανάη Μπάρκα σχεδιάζει να παντρευτεί στα μέσα Ιουνίου 2026 την Τετάρτη παρουσίασε ένα νέο ρεπορτάζ για το θέμα και η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου. 

«Στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς», ανέφερε αρχικά η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Επίσης η δημοσιογράφος ανέφερε και ποια αναγνωρίσιμα πρόσωπα αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη σημαντικότερη στιγμή της ζωής της Δανάης Μπάρκα. Ανάμεσά τους θα είναι  η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης και άλλοι καλλιτέχνες, φίλοι της μέλλουσας νύφης και της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου. 

«Η τοποθεσία είναι η Μεσσηνία, βλέπεις θάλασσα (σ.σ. από την ξενοδοχειακή μονάδα) και έχει φανταστική θέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη φυσικά…

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης. Αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους καλεσμένους γιατί θα δούμε κι άλλους! Εκεί θα είναι ακόμη και ο Άρης Καβατζίκης», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Τέλος αποκάλυψε ότι το νυφικό της Δανάης Μπάρκα θα το ράψουν οι διάσημοι σχεδιαστές MI-RO.

«Το νυφικό της νύφης θα το ράψουν οι MI-RO, οι οποίοι είναι επιστήθιοι φίλη της Δανάης. Νομίζω ότι θα ράψουν και το φόρεμα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δανάη Μπάρκα Φωτεινή Πετρογιάννη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

