Η Χέιλι Μπίμπερ με εσώρουχα και εφαρμοστό διάφανο φόρεμα από δαντέλα – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μια αποκαλυπτική και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση έκανε η Χέιλι Μπίμπερ, επιλέγοντας ένα μαύρο εφαρμοστό, διάφανο φόρεμα από δαντέλα.

Το μοντέλο βρέθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στο Σίδνεϊ, για την πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η 29χρονη σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ επέλεξε για τη βραδιά μία δημιουργία του οίκου Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Το σύνολο, εμπνευσμένο από τη βικτωριανή αισθητική της ταινίας της Έμεραλντ Φένελ, περιλάμβανε δαντέλα Chantilly και μακριά μανίκια.

Μέσα από το φόρεμα διαφαινόταν το μαύρο εσώρουχο της Μπίμπερ, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γόβες.

Την επιμέλεια του look της ανέλαβε ο Άντριου Μουκάμαλ, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με την πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μάργκοτ Ρόμπι.

Δείτε το βίντεο

@glamourgermany #HaileyBieber attended the #WutheringHeights ♬ original sound – Music Industry

Χέιλι Μπίμπερ

