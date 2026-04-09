Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι με ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα της

Με ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα του σπιτιού της ανακοίνωσε το νέο της καλλιτεχνικό βήμα η Άννα Βίσση.

Στο κλιπ που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok η τραγουδίστρια εμφανίζεται να μπαίνει στον χώρο, φορώντας ακουστικά και χορεύοντας, ενώ ετοιμάζει τον καφέ της και τρώει ένα μήλο.

Τα πλάνα ντύνει η μουσική του κομματιού που πρόκειται να κυκλοφορήσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Βίσση πρόσθεσε ένα emoji κύματος.

