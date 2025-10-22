Γρηγόρης Πετράκος: Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα και όσοι τον χλευάζουν είναι ανόητοι

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Γρηγόρης Πετράκος και αναφέρθηκε στον συνάδελφό του, Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι μεταφέρει αντικείμενα με το μυαλό του.

Ο τραγουδιστής μιλώντας την Τετάρτη (22/10) στην εκπομπή «Happy Day», επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο Σταμάτης Γονίδης έχει αυτή την υπερφυσική ικανότητα. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Πετράκος επισήμανε ότι τον έχει δει μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα.

«Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχω δραστηριοποιηθεί πιο πολύ, γιατί παλιά ήμουν λίγο τεμπελάκος. Τώρα είμαι στο στούντιο και ετοιμάζω ένα τραγούδι που θα βγει μέσα στον μήνα», δήλωσε αρχικά.

«Είμαι πολέμιος της ψηφιοποίησης… Οι νέες ταυτότητες είναι σαν Δούρειος Ίππος ώστε να μπει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Λέει τη λέξη ταυτότητα, δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα πολίτη. Γιατί τη λέμε ταυτότητα; Δεν είναι αν περιέχει μέσα τα υγειονομικά μου τα φορολογικά μου στοιχεία. Αν δεν είμαι συμμορφωμένος με τις εκάστοτε διατάξεις η νέα ταυτότητα θα μου στερεί ακόμα και την πρόσβαση σε μέρη, ακόμα και την εργασία», είπε για τις νέες ταυτότητες.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια μπούρδα. Σε λίγο θα έχουμε κλιματικές καραντίνες, όπως ήδη έχουν αρχίσει να γίνεται. Το καλοκαίρι δεν μου επέτρεψαν να μπω στο πάρκο της Καισαριανής. Εγώ θα βάλω την πυρκαγιά;», δήλωσε ακόμα.

«Λιγοστεύουν οι άνθρωποι και αυξάνονται τα μηχανήματα», παρατήρησε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Πετράκος.

Αμέσως μετά, ο Γρηγόρης Πετράκος ερωτήθηκε για τις μεταφυσικές ικανότητες που έχει δηλώσει ότι έχει ο Σταμάτης Γονίδης τονίζοντας: «Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα και όσοι τον χλευάζουν να τους πω ότι είναι ανόητοι. Δεν με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα».

«Άλλοι λένε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι και είναι σοβαροί άνθρωποι. Άλλοι λένε ότι είχαν επιθανάτια εμπειρία ή οράματα, γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους;», ξέσπασε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

