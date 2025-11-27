Γλυκερία: “Τον έφεραν τα παιδιά του από 800χλμ μακριά, ήθελε πριν πεθάνει να με δει να τραγουδάω”

Συνέντευξη με αφορμή τις ζωντανές της εμφανίσεις έδωσε η Γλυκερία. Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς”, ξετυλίγοντας το κουβάρι της μακράς της πορείας στον χώρο της μουσικής, ενώ αποκάλυψε και μία συγκινητική ιστορία πίσω από την πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ.

«Έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, γιατί λόγω της οικογένειάς μου, εγώ ήξερα πολλά τραγούδια. Ήξερα τα ρεμπέτικα, ήξερα τον Τσιτσάνη, τον Μητσάκη, τον Βαμβακάρη και τα λοιπά. Και όταν κλήθηκα εκεί, όταν έγινε αυτή η δουλειά, επειδή δεν ήταν ένα κοσμικό κέντρο με μεγάλα ονόματα, εγώ είχα τη δυνατότητα να πω πολλά τραγούδια. Και έτσι έπεσα στα βαθιά που λέμε», δηλώνει η Γλυκερία.

«Εξέπνεε τότε η εποχή του νέου κύματος και στο πρώτο μέρος έλεγα τραγούδια του Δήμου Μούτση, του Μάνου Χατζιδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και όλα αυτά που περιλάμβανε το αυτή η εποχή και αυτό το είδος τραγουδιού. Και στο δεύτερο μέρος, βεβαίως, έλεγα τα λαϊκά μου τραγούδια που τα αγαπώ πάρα πολύ», θυμάται η τραγουδίστρια.

«Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν αυτός που μου έδωσε το διαβατήριο. Πραγματικά με το μεγάλο, σπουδαίο όνομά του και βεβαίως τα σπουδαία τραγούδια που έχει δώσει στον κόσμο. Στην ουσία ήταν ο δεύτερος δίσκος μου, αλλά είναι σαν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν μια δοκιμή. Κάναμε ένα δίσκο με τον Στέλιο Φωτιάδη. Ήτανε ο πρώτος δίσκος αυτός, αλλά ο δεύτερος ήταν σημαδιακός. Σημάδεψε την πορεία μου», επισημαίνει στη συνέχεια της κουβέντας η Γλυκερία.

«Ποτέ δεν μέτρησα με το μέτρο και με το… τρίγωνο και με τα σταθμά και με όλα αυτά την καριέρα μου. Είμαι άνθρωπος που λειτουργώ παρορμητικά, με το ένστικτο. Μ’ αρέσει ο αυθορμητισμός και έτσι είμαι και στις live εμφανίσεις. Αυτό νομίζω ότι κρύβει μια πολύ μεγάλη αλήθεια για τον άνθρωπο», υπογραμμίζει.

«Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις τη δουλειά με την προσωπική ζωή. Καθένας βρίσκει τις ισορροπίες του, βρίσκει τις προτεραιότητές του και επιλέγει και πράττει. Ο ρόλος της μητέρας είναι ένας ρόλος ζωής. Βεβαίως και το τραγούδι για μένα είναι ένας ρόλος ζωής. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μητέρα, πραγματικά, να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει. Εγώ τώρα βλέπω και δύο εγγονάκια να μεγαλώνουν και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Εντάξει, χρειάζονται ισορροπίες, δεν είναι εύκολο», απαντά η Γλυκερία σε σχετική ερώτηση.

«Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρώτη φορά που πήγα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Los Angeles συγκεκριμένα, ήρθε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στο τέλος της παράστασης, ήταν σε ένα θέατρο που παίζαμε και μου είπε ότι ταξίδεψε 800 km. Τον φέραν τα παιδιά του, γιατί ήθελε πριν πεθάνει, μου είπε έτσι, ήθελα πριν πεθάνω, ήθελα να σε δω να τραγουδάς ζωντανά», αφηγείται η Γλυκερία κλείνοντας στην πρωινή εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης.