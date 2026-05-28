Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο, θανατώθηκαν 106 πρόβατα

Συναγερμός έχει σημάνει σε κτηνοτροφική κοινότητα της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο, μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε μονάδα της περιοχής, το οποίο επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε άμεσα η θανάτωση 106 ζώων όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με στόχο τον περιορισμό της πιθανής διασποράς της νόσου.

Την ίδια ώρα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν κινητοποιηθεί, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας καθώς στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες κάτι που αυξάνει και τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ήδη έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης ακτίνας 20 χιλιομέτρων, εντός της οποίας πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και ιχνηλάτηση των κοπαδιών, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό μετακινήσεων και στην τροφοδοσία των ζώων εντός των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα εξετάζεται και δεύτερο ύποπτο κρούσμα στην περιοχή της Γορτυνία, με τα δείγματα να έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.