Γιάννης Στάνκογλου: Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που θα τσίνιζε με τον χρόνο που αφιερώνω στα παιδιά μου

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλο από τα δύο του παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02) και μίλησε για όλα στη Ναταλία Γερμανού.

Μάλιστα, ο Γιάννης Στάνκογλου δήλωσε ότι είναι πολύ καλά στη ζωή του, τονίζοντας ότι δε θα μπορούσε να έχει μία σύντροφο που να μην καταλάβαινε ότι η προτεραιότητα της ζωής του είναι τα παιδιά του.

«Τα παιδιά είναι πρώτα στη ζωή μου και μετά η δουλειά. Το να σκεφτώ τον εαυτό μου ως σύντροφο, δεν είναι και πολύ ψηλά στη σκέψη μου. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου. Βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο, αν καθορίζουμε κι εμείς λίγο τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει.

Δε μου αρέσει η γκρίνια. Αν και πολύ ψηλά θα το κάνω, θα πω ότι είμαι κουρασμένος, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να γεμίζω τον χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη και πράγματα που με κάνουν να απορροφηθώ, να μη νιώθω ότι έχω απωθημένο. Ζω μια χαρά. Ζω τη ζωή μου πολύ ωραία. Είμαι σε μια πολύ καλή φάση, άσχετα με την κούραση», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Έχω και μια ησυχία και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν το είχα πολλά χρόνια τώρα. Δε θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που θα τσίνιζε με τον χρόνο που αφιερώνω στα παιδιά μου. Με τίποτα. Θα πρέπει να σεβαστεί πάρα πολύ το τι σημαίνει περνάω χρόνο και κάνω πράγματα με τα παιδιά, όπως και πολλά άλλα», δήλωσε ακόμα ο Γιάννης Στάνκογλου.