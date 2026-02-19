MENOY

Για έβδομη φορά στο χειρουργείο ο Άρης Μουγκοπέτρος: “Ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία”

Για έβδομη φορά μέσα σε εννέα περίπου μήνες θα χειρουργηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε από το νοσοκομείο, τονίζοντας πως ελπίζει να είναι και η τελευταία.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος ακρωτηριάστηκε το περασμένο Πάσχα, μετά από μία κροτίδα που έσκασε στο χέρι του, έκανε την ανάρτηση την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως γίνεται μία ακόμη προσπάθεια για να φτάσει τον στόχο του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο: «Για 7η φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να είστε όλοι καλά».

Άρης Μουγκοπέτρος

