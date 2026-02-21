Fipster για Παπανώτα: Όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει να έχει επιπτώσεις

Το πρωί του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου, o Fipster βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, “Χαμογέλα και πάλι”.

Ο Youtuber, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κλήθηκε να σχολιάσει και κάποια πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Μεταξύ άλλων, ο Fipster αναφέρθηκε στον Δημήτρη Παπανώτα και στις πρόσφατες δηλώσεις του δημοσιογράφου για την Ελένη Βουλγαράκη, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

«Εντάξει, με τον Δημήτρη Παπανώτα δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας, δεν αντέχω καθόλου, και όλο αυτό με την Βουλγαράκη… Δεν έχουν ευθύνη οι παρουσιαστές και οι υπεύθυνοι του κάθε σταθμού;

Δεν γίνεται να βγαίνει ο καθένας και να λέει “μπιπ”. Υπάρχει η ελευθερία του λόγου, αλλά πρέπει μετά, αν πεις μια βλακεία… Όταν ένας άνθρωπος λέει κατ’ επανάληψη σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει την επόμενη χρονιά να έχει μια επίπτωση γι’ αυτά που λέει. Εγώ δεν θα ανεχόμουν να είχα έναν πρωταρχικό ρόλο σε ένα πρότζεκτ και ένας άνθρωπος από την ομάδα μου να λέει συνέχεια πράγματα τα οποία προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους. Και την επόμενη μέρα να μη ζητάει μια ειλικρινή συγγνώμη και να λέει, “εμείς δεν είπαμε αυτά, κάτι άλλο εννοούσαμε”. Κάτσε ρε συ, αφού ακούσαμε τι είπες», είπε ο Fipster.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Παπανώτας στο παρελθόν έχει εκφραστεί πολλές φορές με αιχμηρό τρόπο κατά του Fipster.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί