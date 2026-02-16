Έλενα Τσαβαλιά: “Στήριγμα της ζωής μου σε αγαπώ ατελείωτα”, γράφει ο γιος της για την ηθοποιό

Την αγάπη για τη μητέρα του, Έλενα Τσαβαλιά, εξέφρασε δημόσια ο Χάρης Σεφερλής, αποκαλώντας την ως «στήριγμα της ζωής του».

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της και ο γιος της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Μάρκο Σεφερλή έκανε ένα Instagram story, κοινοποιώντας μία κοινή, καλοκαιρινή φωτογραφία τους.

«Χρόνια πολλά στο στήριγμα της ζωής μου. Σε αγαπώ ατελείωτα» έγραψε ο Χάρης Σεφερλής πάνω στην εικόνα, με την Έλενα Τσαβαλιά να την αναδημοσιεύει, σχολιάζοντας: «Είναι οι ωραιότερες ευχές, σε λατρεύω!».

Δείτε την ανάρτηση