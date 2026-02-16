MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έλενα Τσαβαλιά: “Στήριγμα της ζωής μου σε αγαπώ ατελείωτα”, γράφει ο γιος της για την ηθοποιό

|
THESTIVAL TEAM

Την αγάπη για τη μητέρα του, Έλενα Τσαβαλιά, εξέφρασε δημόσια ο Χάρης Σεφερλής, αποκαλώντας την ως «στήριγμα της ζωής του».

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της και ο γιος της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Μάρκο Σεφερλή έκανε ένα Instagram story, κοινοποιώντας μία κοινή, καλοκαιρινή φωτογραφία τους.

«Χρόνια πολλά στο στήριγμα της ζωής μου. Σε αγαπώ ατελείωτα» έγραψε ο Χάρης Σεφερλής πάνω στην εικόνα, με την Έλενα Τσαβαλιά να την αναδημοσιεύει, σχολιάζοντας: «Είναι οι ωραιότερες ευχές, σε λατρεύω!».

Δείτε την ανάρτηση

Έλενα Τσαβαλιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός σε πολυκατοικία στις Συκιές ο 55χρονος που έφυγε από τη Χαλκιδική και ήταν αγνοούμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νεαρός βούτηξε στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τρεις ώρες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Γαλλία: Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως για πρώτη φορά παγκοσμίως

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σοκ στη Δανία: Πάστορας συνέκρινε την κατοχή φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας με συλλογή από γραμματόσημα