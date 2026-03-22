Δημήτρης Σκουλός: Έφυγα από το GNTM γιατί δεν με πήραν τηλέφωνο να πάω

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο γνωστός φωτογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το GNTM.

«Έφυγα από το GNTM γιατί δεν με πήραν τηλέφωνο να πάω. Και αν θα ξαναπάω, θα με πάρουν τηλέφωνο και αν είναι εντάξει όλα τα πράγματα και ξέρω ότι θα περάσω και καλά», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Εγώ πέρναγα πολύ καλά, πέρναγα και πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ήταν κάτι 18ωρα γυρίσματα και ήταν λίγο… πρόβλημα. Είδα αποσπασματικά το τελευταίο GNTM και μάλιστα στη φίλη μου την Ηλιάνα, που θα με ρωτήσετε μετά για να σας προλάβω, είπα και τη γνώμη μου.

Άμα πω τώρα κακή κουβέντα, είναι σαν να είμαι εγώ που δεν με πήρανε και πρέπει να βγάλω κακία. Δεν είναι σωστό αυτό. Στους κύκλους που ήμουν και στο GNTM, όπως και στο My Style Rocks που ήμουν μετά, αν δείτε έκαναν τα καλύτερα νούμερα. Όχι για μένα, προς Θεού δεν είμαι τώρα η TV persona, εγώ δεν είμαι καν TV persona. Απλά είμαι τυχερός και να πω έτυχε να είμαι σε καλούς κύκλους. Πήγανε πάρα πολύ καλά».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Σκουλός ανέφερε: «Θα ξανασυνεργαζόμουν με την Βίκυ Καγιά. Είναι top σε αυτό που κάνει και νομίζω ότι λείπει από την τηλεόραση».