Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: Δεν ήθελε παιδιά και γάμο, ίσως εκεί να τσίτωσα λίγο παραπάνω

Για την επιθυμία που είχε από νεαρή ηλικία να γίνει πατέρας και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μακαλιάς στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Μαμα-δες” με τη Ματίνα Νικολάου που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το μεσημέρι του Σαββάτου (14-02-2026). Αναφέρθηκε μάλιστα και στην σύζυγό του, Αντιγόνη Ψυχράμη, η οποία αρχικά δεν ήθελε να γίνει μητέρα.

Δημήτρης Μακαλιάς και Αντιγόνη Ψυχράμη, παντρεύτηκαν το 2015 και τα επόμενα χρόνια απέκτησαν δύο παιδιά. Τον Χάρη, που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και την Αριάδνη που ήρθε στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2022.

“Από πολύ μικρός ήθελα να κάνω οικογένεια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή από τα 17 – 18 με είχα δει να είμαι μπαμπάς, με έβλεπα να έχω οικογένεια. Νομίζω, επίσης, από τις πρώτες σχέσεις που είχα κάνει, πάντα έλεγα ότι θα ‘θελα να κάνω παιδιά και είναι κάτι που ‘χα στα σχέδια μου” εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Δημήτρης Μακαλιάς.

“Τις σχέσεις μου τις έβλεπα πάντα εν δυνάμει σχέσεις για οικογένεια. Οπότε δεν με ξάφνιασε αν και η Αντιγόνη δεν ήθελε οικογένεια. Δηλαδή η Αντιγόνη δεν ήθελε παιδιά και δεν ήθελε γάμο οπότε ίσως εκεί να τσίτωσα λίγο παραπάνω. «Δεν θες; Θα σου δείξω εγώ τώρα» σκέφτηκα”.

“Δεν αποκλείω τίποτα. Θα έλεγα πως η μεγάλη δυσκολία στην εποχή μας είναι σίγουρα το οικονομικό. Αν υπήρχε ένα μαγικό ραβδάκι και αύριο έλεγε “ό,τι χρειαστείς, θα το έχεις”, νομίζω πως θα έκανα και τρίτο και τέταρτο παιδί” συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Μακαλιάς στη νέα του συνέντευξη.