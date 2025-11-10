MENOY

LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στηρίζει δημόσια την Ιωάννα Τούνη – “Σε αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου”

|
THESTIVAL TEAM

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη, για την εκδίκαση της υπόθεσης με το βίντεο revenge porn σε βάρος της.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπη στη δίκη με τους δύο άνδρες, τους οποίους έχει καταγγείλει για διαρροή υλικού με προσωπικές της στιγμές.

Μάλιστα, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε από το δικαστήριο να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την έδρα.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην Ιωάννα Τούνη μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο πρώην σύντροφος της γνωστής influencer δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία η Ιωάννα Τούνη κρατά στην αγκαλιά της τον γιο τους, ενώ εκείνος του διορθώνει το καπελάκι με τη φράση «BAD BOY».

Στη φωτογραφία, που συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Σ’ αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου και πάντα!!», ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει ξεκάθαρα πως παραμένει στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη και αποδεικνύει ότι, παρά τον χωρισμό τους, τους ενώνει ένας ισχυρός δεσμός: ο μικρός τους γιος.

Δημήτρης Αλεξάνδρου Ιωάννα Τούνη

