Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn – “Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι”

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την ίδια και κατηγορούμενους δύο άνδρες. Η influencer έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν τις 9:30 το πρωί, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της και τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Στέλλα Πάσσαρη.

Η πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn, βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, που καλείται να αποφασίσει μέσα από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Μιλώντας στις κάμερες, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer τόνισε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίζουν ψυχικά.

Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Εύχομαι να υπάρξει τιμωρία σε δύο ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν μια ζωή».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τρεις αναβολές και υπάρχει πιθανότητα το δικαστήριο να εκδώσει σήμερα την τελική απόφαση, βάζοντας τέλος στον πολυετή Γολγοθά της γνωστής influencer.

Μέσα από τις 20 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφεται όλο το σκηνικό που στήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική, μέσα στο λευκό Range Rover, του 37χρονου τότε συντρόφου της γνωστής influencer και του 43χρονου φίλου του που φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «κινηματογραφιστή», τα όσα ζοφερά ζούσε η Ιωάννα Τούνη για τρία και πλέον χρόνια, αλλά και το σκεπτικό των δικαστών για παραπομπή σε δίκη των δυο κατηγορουμένων για την υπόθεση revenge porn.

Πηγή: newsit.gr