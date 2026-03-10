MENOY

Δέσποινα Μοιραράκη για τη σεξουαλική επίθεση στο Ιράν: Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος

THESTIVAL TEAM

Η Δέσποινα Μοιραράκη περιέγραψε στην κάμερα του «Live News» στιγμές και δυσάρεστες καταστάσεις που βίωσε σε ταξίδια της και την έκαναν να συνειδητοποιήσει απόλυτα ποια είναι η μοίρα των γυναικών στην Τεχεράνη και τις υπόλοιπες πόλεις του Ιράν.

Η επιχειρηματίας είπε πως οι γυναίκες στο Ιράν είναι κάτι σαν αντικείμενα. Δίχως ίσα δικαιώματα, δίχως άποψη, διαρκώς υπό καταπίεση. Ξέρουν πως πολύ δύσκολα θα βγάλουν άκρη αν αντιδράσουν, ακόμα και αν σε βάρος τους συντελείται μία εγκληματική πράξη, όπως αυτή που έζησε η ίδια σε βιβλιοθήκη.

«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος».

Ο άντρας που την στοχοποίησε απομακρύνθηκε, αλλά ο φόβος από εκείνη την στιγμή σκίαζε το κάθε της βήμα. «Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ, επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω».

Η Δέσποινα Μοιραράκη κατάλαβε σε μία από τις πρώτες επισκέψεις της, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στο Ιράν. «Ο συνεργάτης μου με τη γυναίκα του, με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Τι πιο φυσιολογικό, με το που τους είδα, να τους χαιρετήσω. Χαιρέτησα πρώτα δια χειραψίας τη Σακίνα και μετά πήγα να χαιρετήσω τον Άλι. Κι αυτόματα, ούτε καν το κατάλαβα, έρχεται μία γυναίκα αστυνόμος η οποία ήταν όλη μαυροφορούσα και μου κάνει μία ‘στοπ’. Μου λέει ο Άλι στα αγγλικά ότι Δέσποινα πρόσεχε απαγορεύεται ο χαιρετισμός. Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη».

