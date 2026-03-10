Χρήστος Βαλαβανίδης: “Δεν κράτησα τον λόγο μου απέναντί του” αποκαλύπτει ο Δημήτρης Πιατάς

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (06/03) στα 82 του χρόνια, με την τραγική είδηση να βυθίζει στο πένθος τους στενούς συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Ο Δημήτρης Πιατάς, τον γνώριζε εδώ και δεκαετίες. Οι δυο τους έκαναν παρέα και μιλούσαν στο τηλέφωνο, ακόμα και τις πιο δύσκολες τελευταίες μέρες, στη ζωή του ηθοποιού.

Ο Δημήτρης Πιατάς εμφανίστηκε συγκινημένος σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών και μετέδωσε το «Happy Day» του Alpha. Όπως είπε, ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν για εκείνον, κάτι σαν αδερφός. Η εκτίμηση ήταν αμοιβαία και δεν σταμάτησαν να κάνουν παρέα από το 1969.

Την τελευταία φορά που μίλησαν στο τηλέφωνο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε ζητήσει από τον Δημήτρη Πιατά, να περάσουν χρόνο μαζί, με ένα τρόπο που θα τους «γέμιζε», θα τους έκανε να ξεχάσουν δυσκολίες και προβλήματα και θα τους αποφόρτιζε. Δεν πρόλαβαν. Ο 75χρονος Δημήτρης Πιατάς, αισθάνεται πως δεν τήρησε τον λόγο του απέναντι στον φίλο του.

«Ήταν φίλος μου και θα παραμείνουμε για πάντα φίλοι. Ο Χρήστος ήταν όχι φίλος μου απλώς, ήταν αδερφός μου. Με τον Χρήστο συναντιόμαστε το 1969 στη Δραματική Σχολή και από το 1969 μέχρι προχθές που τηλεφωνηθήκαμε, ήταν για πάντα ο εξαιρετικός μου φίλος. Μου είχε ζητήσει και δεν τον τήρησα τον λόγο μου, έχει ενυδρείο υπέροχο ο Χρήστος. Μου είχε ζητήσει να πάμε στο ενυδρείο του να δούμε τα ψαράκια και να μαγειρέψει και να κοιτάμε τα ψαράκια και να ονειρευόμαστε. Του λέω “σου δίνω τον λόγο μου ότι θα έρθω” και δεν τον κράτησα τον λόγο μου».