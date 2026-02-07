Χριστίνα Μπόμπα: Ζητάω συγνώμη στις κόρες μου, όταν θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος, είναι απελευθερωτικό γι’ αυτές

Την Χριστίνα Μπόμπα φιλοξένησε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, το Σάββατο, στα πλαίσια του νέου επεισοδίου για την εκπομπή “Μαμα-δες” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, η όμορφη infuencer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη μίλησε για τον απολαυστικό ρόλο της μητέρας και τις δυσκολίες της γονεϊκότητας καθώς και για τη σχέση που διατηρεί με την συγνώμη εντός της οικογενείας της.

Ειδικότερα, η Χριστίνα Μπόμπα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είναι πάρα πολύ απολαυστική η μητρότητα, απλά πολλές φορές το βάρος της ευθύνης του να είσαι γονιός σε κάνει να το ξεχνάς. Το πιο δύσκολο κομμάτι της γονεϊκότητας, για μένα, είναι η ευθύνη των αποφάσεων. Αποφασίζεις για τις ζωές άλλων ανθρώπων, των παιδιών σου που τα αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο και κάθε απόφαση θες να είναι αυτή που θα τα κάνει να οδηγηθούν σε μια καλύτερη ζωή, σε έναν ενδυναμωμένο χαρακτήρα, σε μια ισορροπημένη ψυχολογία”.

Για μένα οι μεγαλύτερες νίκες είναι οι στιγμές που σαν μαμά μπορεί να ‘χει μαλλιάσει η γλώσσα μου για κάποια πράγματα και τυχαία να τις ακούω τυχαία να μιλάνε με τον τρόπο που τους έχω δείξει. Αρχίζουν δηλαδή να μπαίνουν οι τρόποι και οι συμπεριφορές, που προσπαθείς να τους περάσεις έμμεσα, χωρίς να τους κουρέψεις την προσωπικότητα, οπότε βλέπεις όλο αυτό έρχεται και δένει μόνο του. Με υπομονή και με κατανόηση”.

“Πολλές φορές ζητάω συγνώμη στις κόρες μου, σχεδόν πάντα, όταν θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος. Θεωρώ πως είναι και πάρα πολύ απελευθερωτικό αυτό για τα παιδιά. Γιατί, όπως μου έλεγε μια ψυχολόγος, τα παιδιά είναι βαθιά ενοχικά πλάσματα και πολλές φορές μπορεί να εσωτερικεύσουν πράγματα σαν ότι δεν τους δίνεις σημασία ή ότι κάτι κάνουν αυτά ” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Χριστίνα Μπόμπα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.