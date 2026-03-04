MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χώρισε η Πέμη Ζούνη από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο – “Άλλαξε η καθημερινότητά μας”

|
THESTIVAL TEAM

Τον χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο, με τον οποίο διατηρούν, όπως παραδέχτηκε φιλικές σχέσεις, μένοντας ο ένας δίπλα στον άλλο, παραδέχτηκε η Πέμη Ζούνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK.

Με τον σύζυγό σου, τον επιχειρηματία Στάθη Σκέντζο, δεν είστε μαζί;

Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο.

Είναι καιρός που έχετε χωρίσει;

Πολύ λίγος.

Πήρατε διαζύγιο;

Τυπικά όχι.

Στο ενεργητικό σου έχεις έναν ακόμη γάμο. Σε νεαρή ηλικία είχες παντρευτεί τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη.

Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε και έφταιγα εγώ.

Τα τελευταία χρόνια η κόρη σου, η Ελεονώρα, σε έχει κάνει γιαγιά

Ναι, έχω δύο εγγόνια, την Ιζαμπέλα, που είναι 2,5 χρόνων, και τον Αλεξάντερ, έναν χρόνο μικρότερο. Ο πατέρας τους είναι Άγγλος, οπότε έπρεπε να έχουν ονόματα όμορφα και εύηχτα και στις δύο γλώσσες. Με την Ελεονώρα ζουν στο Λονδίνο. Έχουμε επικοινωνία με βιντεοκλήσεις αλλά φροντίζω να πηγαίνω συχνά στην Αγγλία ή έρχονται εκείνοι με τα παιδιά.

Πώς νιώθεις με τον ρόλο της γιαγιάς;

Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι. Είχα πρόσφατα τα γενέθλιά μου και η τούρτα που μου έκανε η αδελφή μου έγραφε πάνω «Σούπερ γιαγιά». Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή καθορίζει τη ζωή μου και τις επαγγελματικές μου επιλογές, με την έννοια ότι θέλω να βρίσκω χρόνο για να είμαι κοντά τους.

Πέμη Ζούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΠΑΣΟΚ: Η δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 λεπτό πριν

Κατερίνα Νοτοπούλου: Η ψήφος των αποδήμων απαιτεί θεσμική θωράκιση και σταθερότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σδούκου: Για άλλη μια φορά ο κ. Τσουκαλάς “συνελήφθη” ψευδόμενος

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ: Έξαλλος με Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ – “Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ”

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

H Klavdia δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο