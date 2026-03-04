Χώρισε η Πέμη Ζούνη από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο – “Άλλαξε η καθημερινότητά μας”

Τον χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο, με τον οποίο διατηρούν, όπως παραδέχτηκε φιλικές σχέσεις, μένοντας ο ένας δίπλα στον άλλο, παραδέχτηκε η Πέμη Ζούνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK.

Με τον σύζυγό σου, τον επιχειρηματία Στάθη Σκέντζο, δεν είστε μαζί;

Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο.

Είναι καιρός που έχετε χωρίσει;

Πολύ λίγος.

Πήρατε διαζύγιο;

Τυπικά όχι.

Στο ενεργητικό σου έχεις έναν ακόμη γάμο. Σε νεαρή ηλικία είχες παντρευτεί τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη.

Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε και έφταιγα εγώ.

Τα τελευταία χρόνια η κόρη σου, η Ελεονώρα, σε έχει κάνει γιαγιά

Ναι, έχω δύο εγγόνια, την Ιζαμπέλα, που είναι 2,5 χρόνων, και τον Αλεξάντερ, έναν χρόνο μικρότερο. Ο πατέρας τους είναι Άγγλος, οπότε έπρεπε να έχουν ονόματα όμορφα και εύηχτα και στις δύο γλώσσες. Με την Ελεονώρα ζουν στο Λονδίνο. Έχουμε επικοινωνία με βιντεοκλήσεις αλλά φροντίζω να πηγαίνω συχνά στην Αγγλία ή έρχονται εκείνοι με τα παιδιά.

Πώς νιώθεις με τον ρόλο της γιαγιάς;

Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι. Είχα πρόσφατα τα γενέθλιά μου και η τούρτα που μου έκανε η αδελφή μου έγραφε πάνω «Σούπερ γιαγιά». Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή καθορίζει τη ζωή μου και τις επαγγελματικές μου επιλογές, με την έννοια ότι θέλω να βρίσκω χρόνο για να είμαι κοντά τους.