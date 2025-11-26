Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας – “Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε”

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις λόγω ενός χρόνιου προβλήματος υγείας.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι λόγω υποτροπής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναυλίες και εξήγησε ότι θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επέμβαση οφθαλμολογικής φύσης. Ωστόσο, μόλις αναρρώσει και πάρει από τους ιατρούς που τον παρακολουθούν το «πράσινο φως» θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι. Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την κατανόηση: «Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση».

