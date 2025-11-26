MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας – “Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις λόγω ενός χρόνιου προβλήματος υγείας.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι λόγω υποτροπής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναυλίες και εξήγησε ότι θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επέμβαση οφθαλμολογικής φύσης. Ωστόσο, μόλις αναρρώσει και πάρει από τους ιατρούς που τον παρακολουθούν το «πράσινο φως» θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι. Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την κατανόηση: «Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση».

Δείτε την ανάρτηση:

Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά – Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Β. Κικίλιας στον ΙΜΟ: Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της θάλασσας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Αυστηρότερα μέτρα κατά της Shein για πώληση παράνομων προϊόντων, ζητούν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γάζα: Νεκροί πέντε Παλαιστίνιοι απο ισραηλινά πυρά – “Εξοντώθηκαν οπλισμένοι τρομοκράτες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: “Μην μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ειδικός στο ξεπούλημα ο Τσίπρας, έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι