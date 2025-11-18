Χάρης Χριστόπουλος: Συγκινεί για την πρόωρη γέννηση του γιου του – “Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου”

Μία συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Χάρης Χριστόπουλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

Σημειώνεται ότι ο τρίτος ο γιος του γνωστού φωτογράφου και της Αννίτας Μπράντ, γεννήθηκε πρόωρα.

«17/11/25 παγκόσμια ημέρα προωρότητας… Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες το δρόμο που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας, και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς, και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι. Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου, και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη την δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω, από τα πλαστικά κουτιά… Τους το χρωστάμε… Σε ευχαριστώ θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου», έγραψε ο Χάρης Χριστόπουλος.

Δείτε τη συγκινητική ανάρτησή του: