Αναστασία Γιάμαλη: Δεν αρέσει στον καλό μου αυτή η προβολή, ούτε απασχολεί τον κόσμο με ποιον μοιράζομαι τη ζωή μου

Συνέντευξη στην κάμερα του “Χαμογέλα και Πάλι” παραχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA υποδέχθηκε στο πλατό του “Εξελίξεις Τώρα” τον Νίκο Συρίγο, μιλώντας για την πολιτική, τον σεξισμό στα media αλλά και την προσωπική της ζωή που επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Θα σου έλεγα ότι ποτέ δεν λέω ποτέ στη ζωή αλλά το να πολιτευτώ μου είναι μέχρι και απεχθές. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι η πολιτική σκηνή όπως είναι σήμερα δεν έχει κάτι που εμένα να με εκφράζει. Ως ψηφοφόρος, αυτή τη στιγμή, νιώθω πολιτικά άστεγη, αν θες. Όχι ιδεολογικά, πολιτικά», δηλώνει η Αναστασία Γιάμαλη.

«Ποια γυναίκα δεν έχει πέσει θύμα σεξιστικής συμπεριφοράς; Όλες μας έχουμε πέσει, είτε δουλεύουμε στη φάμπρικα, είτε δουλεύουμε σε γραφείο, είτε δουλεύουμε σε μεγάλα κανάλια. Είναι αυτονόητο, γιατί ζούμε σε αυτήν την κοινωνία», απαντά σε σχετική ερώτηση και συμπληρώνει:

«Προφανώς έχω πέσει θύμα, προφανώς ξέρω να τα διαχειρίζομαι αυτά, έμαθα στην πορεία των χρόνων και δεν με αγγίζουν και ξέρω πώς να απαντήσω. Το πρόβλημα είναι, υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε να μπορεί μία γυναίκα, ας πούμε, να καταγγείλει μία τέτοια προβληματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας της;».

«Νομίζω πως, παρότι οι γυναίκες είμαστε περισσότερες σε απόλυτους αριθμούς στα μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ πιο δύσκολο για μας να αποδείξουμε την αξία μας σε σύγκριση με συνομήλικους και αντίστοιχης επαγγελματικής επάρκειας συναδέλφους μας. Και βέβαια υπάρχουν πάντα οι διάφοροι ψίθυροι, «τίνος δόντι είσαι», σε όλα τα επίπεδα. Ποτέ δεν αναγνωρίζεται η δυνατότητά σου αυτή καθαυτή, η επαγγελματική σου επάρκεια αυτή καθαυτή», σημειώνει η Αναστασία Γιάμαλη.

«Είμαι παιδί της ενημέρωσης αλλά δεν αποκλείω τίποτα. […] Δεν νομίζω ότι αφορά τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον άνθρωπο μοιράζομαι τη ζωή μου. Και τις διακοπές μου πάω και βγαίνω έξω. Από κει και πέρα, στον καλό μου δεν αρέσει αυτή η προβολή. Δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε, αν υπήρχε, αλλά εμένα δεν μου έχει τύχει να με “κυνηγάνε” για να με φωτογραφίσουν», τόνισε σε άλλο μέρος της κουβέντας η Αναστασία Γιάμαλη.

