Akylas: Στην τρίτη θέση το “Ferto” για την κατάκτηση της πρωτιάς – Ποια χώρα πέρασε την Ελλάδα

Στην τρίτη θέση των στοιχημάτων για την Eurovision έπεσε ο Ακύλας, καθώς η Δανία τον πέρασε και βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο πριν ακόμα αναδειχτεί νικητής του Sing for Greece και ανακοινωθεί επίσημα πως θα τραγουδήσει το «Ferto» στον διαγωνισμό, ήταν από τα φαβορί και κατείχε τις πρώτες θέσεις, ενώ μετά την ανακοίνωση για δύο εβδομάδες παρέμενε δεύτερος σύμφωνα με τα προγνωστικά.

Η Δανία με εκπρόσωπο τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem», ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, ανέβηκε και πήρε τη θέση του Ακύλα.

Έπεσε στην 3η θέση των στοιχημάτων ο Ακύλας στη Εurovision, ποια χώρα τον πέρασε

Eurovision 2026

