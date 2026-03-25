Ακύλας: Γύρισα από τη Φινλανδία άρρωστος, είμαι με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” βρέθηκε ο Ακύλας, επιστρέφοντας από την περιοδεία του σε Νορβηγία και Φινλανδία. Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision βρέθηκε στο Όσλο και στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της προώθησης του “Ferto”, όπου συναντήθηκε με πλήθος συνδιαγωνιζομένων του και έδωσε σειρά συνεντεύξεων στα τοπικά Μέσα.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε στα τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και νωρίτερα σε Insta-story του, ο Ακύλας αντιμετωπίζει πυώδη αμυγδαλίτιδα και ελαφρύ πυρετό, απόρροια της κούρασης από τις πρόσφατες υποχρεώσεις του.

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε», είπε ο τραγουδιστής.

Παρ’ όλα αυτά, οι ρεπόρτερς δεν σεβάστηκαν αυτό που τους είπε και συνέχισαν να τον ρωτούν. Ο Ακύλας απάντησε ευγενικά: «Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία, συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Δίκη Τεμπών: “Έχω κάνει 25 χειρουργεία μέχρι σήμερα – Αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις των κατηγορουμένων”, λέει επιζήσασα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής που ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε μαθήτρια που έκανε ποδήλατο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της