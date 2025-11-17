Αγγελική Ηλιάδη σε ευθεία επίθεση στον Ουγγαρέζο: Δεν έχει ήθος και παιδεία, να μάθει να μιλάει στις γυναίκες

Την ενόχλησή της για τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε βάρος της εξέφρασε στην κάμερα του Happy Day η Αγγελική Ηλιάδη. Μετά τη ξαφνική ακύρωση του νυχτερινού σχήματος με τη Θέλξη, η τραγουδίστρια μίλησε ανοικτά, εξηγώντας πώς πραγματικά εξελίχθηκαν τα γεγονότα πίσω από την αποτυχημένη συνεργασία τους.

«Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες εργάζονται και μάνες. Μιλάει με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες», σχολίασε η Αγγελική Ηλιάδη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Το γυναικείο σχήμα που θέλαμε να κάνουμε με την Θέλξη δεν έγινε τελικά. Η συμφωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταξύ μας. Απολύτως κανένα θέμα. Απλώς η κοπέλα δεν ήθελε για προσωπικούς λόγους να τραγουδήσει. Δεν ήθελε ο σύντροφός της να εργάζεται. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός», απαντά σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια για την παραλίγο συνεργασία της με τη συνάδελφό της που “ναυάγησε”.

«Δεν έχω ενημέρωση αν θα ανοίξει το μαγαζί, ίσως αποχωρήσω και εγώ. Δεν ακολουθούσαμε ποτέ η μία την άλλη στο Instagram, της εύχομαι ό,τι καλύτερο, όλα να της πάνε τέλεια» κατέληξε στις δηλώσεις της η Αγγελική Ηλιάδη.



Όσον αφορά τη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, που άνοιξε πρόσφατα και ορίζει μοναδικό κληρονόμο τον αδελφό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε πως ήταν γνωστή η επιθυμία της αείμνηστης ερμηνεύτριας να αφήσει τα πάντα στον αγαπημένο της εγγονό.