Αγγελική Ηλιάδη: Μία φορά τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου – Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα βρέθηκε σήμερα η Αγγελική Ηλιάδη και αφού εξέφρασε την απογοήτευσή της για το πώς διαχειρίστηκε ο παρουσιαστής το θέμα και τις αποκαλύψεις που έκανε η τραγουδίστρια, μίλησε για την κακοποίησή της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Όσες φορές προσπάθησα να φύγω, τη μία φορά μου άρπαξαν το παιδί μέσα από τα χέρια μου και μου είπαν να φύγω αλλά δεν θα ξαναδώ το παιδί μου. Την άλλη φορά μπορεί να άκουγα πράγματα ότι θα κάνουν διάφορα στους γονείς μου. Ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που υπομένει ένα μαρτύριο για να προστατεύσει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να φύγω και να αφήσω πίσω το παιδί μου», δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

«Δεν μου τα προσέφεραν όλα αλλά μου τα πήραν»

«Ακούστηκαν για ευεργετήματα εκείνες τις ημέρες που έδωσα τη συνέντευξη και όσα μου προσφέρθηκαν εμένα. Αυτό που δεν ακούστηκε ποτέ ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί συνέχεια με πολύ καλά χρήματα. Δούλευα στα μαγαζιά με καλές αμοιβές. Ακούστηκε ότι ήμουν βασίλισσα και μου τα πλήρωναν όλα» ανέφερε.

«Τα χρήματα που έβγαλα 5 χρόνια, και ήταν πολλά πίστεψέ με, δεν τα πήρα ποτέ τα χέρια μου και δεν τα είδα ποτέ. Θέλει εξήγηση; Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, που ήμουν 5,5 μηνών έγκυος, και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές. Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα και ζήτησα τα χρήματά μου. Ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι μου τα προσέφεραν όλα. Όχι, μου τα πήραν όλα» εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη.