Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στον τοκετό γιατί δεν ήθελε να βγει το μωρό

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου, όπως προβλήθηκαν το πρωινό της Πέμπτης στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, η πρώην παίκτρια του Big Brother μίλησε για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media σχετικά με την εμφάνισή της.

Ειδικότερα, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “την ώρα που έπρεπε να γεννήσω, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ γιατί δεν ήθελε να βγει το μωρό. Φτάσαμε στο σημείο που έπρεπε να φύγει με καισαρική, ας πούμε. Ό,τι και να έγινε, όμως, το θετικό και το καλό υπήρχε από πάνω”.

“Τα hate comments τα αφήνω στην άκρη. Όταν έχω πολλή όρεξη, δίνω πόνο και τους απαντάω! Κατά τα άλλα, όμως, ο κόσμος είναι κακός”.

“Δεν ξέρω γιατί, θέλουν να βλέπουν τον άλλον να πονάει και να υποφέρει. Ξέρεις, όμως, κάτι; Άσε να ανεβάσει ο άλλος το βίντεο του και προσπέρνα το αν δεν σ’ αρέσει. Τώρα, με μένα, είμαι εκεί. Ας μου λένε και ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου” πρόσθεσε, ακόμα, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του Alpha.