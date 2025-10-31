MENOY

Ξεκινά η συγκομιδή ελιάς από τα ελαιόδεντρα του Δήμου Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Από τη Δευτέρα ξεκινά η συγκομιδή ελιάς από τα ελαιόδεντρα που είναι φυτεμένα σε όλο τον δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου στη συνέχεια να παραχθεί βιολογικό λάδι, το οποίο και θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς.

Είναι η δεύτερη χρονιά που οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Πρασίνου προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία. Μετά τη συγκομιδή, οι ελιές θα μεταφερθούν σε ελαιοτριβείο και ακολούθως το παρθένο ελαιόλαδο που θα μπει σε μπουκάλια με την ετικέτα «Θερμαϊκός Χρυσός» θα μοιραστεί, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά και στους παιδικούς σταθμούς.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, το πείραμα με τη συγκομιδή της ελιάς επαναλαμβάνεται και φέτος μετά «την περσινή επιτυχία».

Πέρσι, οι υπηρεσίες συγκέντρωσαν 1.300 κιλά ελιές από ελαιόδεντρα που υπάρχουν στις οδούς Αγγελάκη, Μ. Κάλλας, σε Νέα Παραλία, Άνω Πόλη, Τριανδρία και Τούμπα, από τις οποίες βγήκαν 150 λίτρα ελαιολάδου.

Ο κ. Διαμαντάκης κάλεσε και όσους δημότες έχουν στις πρασιές των πολυκατοικιών τους ελαιόδεντρα και δεν θα μαζέψουν τις ελιές, προκειμένου να μηn πέσουν και σαπίσουν, να καλέσουν το συνεργείο του δήμου ώστε να διατεθούν για τους ίδιους κοινωνικούς σκοπούς.

