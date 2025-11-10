Βορίζια: Επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία – Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο χωριό

Με την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, επαναλειτούργησαν σήμερα Δευτέρα 10/11 τα σχολεία στα Βορίζια, 10 ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο και άλλαξε δραματικά την καθημερινότητα στο χωριό.

Την περασμένη εβδομάδα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και τα μαθήματα διεξάγονταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις και όπως είπαν, ήθελαν πολύ να ανοίξουν τα σχολεία ξανά, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες.

Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.