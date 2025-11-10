MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βορίζια: Επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία – Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο χωριό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, επαναλειτούργησαν σήμερα Δευτέρα 10/11 τα σχολεία στα Βορίζια, 10 ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο και άλλαξε δραματικά την καθημερινότητα στο χωριό.

Την περασμένη εβδομάδα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και τα μαθήματα διεξάγονταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις και όπως είπαν, ήθελαν πολύ να ανοίξουν τα σχολεία ξανά, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες.

Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για διακοπή λειτουργίας μετρό: Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας της κυβέρνησης

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν περιγράφεται με λόγια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Formula 1: Ο Νόρις πήρε τεράστια νίκη στη Βραζιλία και αγκάλιασε τον τίτλο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σμαράγδα Καρύδη: Ήμουν προετοιμασμένη για το θάνατο του μπαμπά μου, από το 2017 η υγεία του όλο και χειροτέρευε

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

ΗΠΑ: Οι πτήσεις εσωτερικού θα μειωθούν όσο συνεχίζεται το shutdown, προειδοποιεί το υπ. Μεταφορών