Βόλος: Επείγουσα διακομιδή βρέφους στη Λάρισα – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι

Με αιμάτωμα στο κεφάλι διακομίστηκε στο “Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας” ένα βρέφος, περίπου έξι μηνών, από τον Βόλο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το μωρό τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση, που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι γονείς του το μεταφέραν αναστατωμένοι στο “Αχιλλοπούλειο”, όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στη Λάρισα, προκειμένου να παρακολουθηθεί από εξειδικευμένο νευροχειρουργό.