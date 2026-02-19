MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βοιωτία: Πέθανε από καρκίνο ο 19χρονος Νικόλας Κατσαμπέκης, ποδοσφαιριστής του Πανδαυλειακού

Ο Νικόλας Κατσαμπέκης πέθανε σε ηλικία μόλις 19 ετών μετά από άνιση “μάχη” με τον καρκίνο και βύθισε στο πένθος την ομάδα του, τον Πανδαυλειακό, αλλά και ολόκληρη τη Βοιωτία και το τοπικό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα της Δαύλειας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το χαμό του ποδοσφαιριστή της, Νικόλα Κατσαμπέκη, ενώ σύμφωνα με το stereanews.gr, ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, του Δήμου Λεβαδέων στη Βοιωτία, σε ένδειξη πένθους.

Η ανακοίνωση του Πανδαυλειακού

“Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα. Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ!”.

