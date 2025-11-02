MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βλάβη στο “Super Star” πριν τον απόπλου του από την Καβάλα

|
THESTIVAL TEAM

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο «Super Star» στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο αναμένεται να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση της γραμμής, εφόσον απαιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καβάλα

