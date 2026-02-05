MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή στον φθαρμένο σωλήνα προπανίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εντοπίστηκε το σημείο του σωλήνα που είχε φθαρεί και από εκεί διέρρευσε προπάνιο που προκάλεσε την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι οπές από τις σωληνώνεις προπανίου που είχαν διαβρωθεί με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες νεκρές.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης.

Στο εργοστάσιο βρέθηκε και ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των νεκρών εργαζομένων, Αγάπη Μπουνόβα και Αναστασία Νάσιου.

«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηφόρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Βιολάντα

