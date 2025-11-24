Βέφα Αλεξιάδου: Ένας χρόνος από τον θάνατό της – Απούσες οι δύο εγγονές της από το μνημόσυνο

Αύριο, 25 Νοεμβρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή.

Στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου μίλησε η αδελφική φίλη της Βέφας Αλεξιάδου, Λάγια Δουλκερίδου και αποκάλυψε πως στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε, ελάχιστα πρόσωπα βρέθηκαν για να την τιμήσουν τη μνήμη της.

Μάλιστα, από το μνημόσυνο της Βέφας Αλεξιάδου απουσίαζαν οι δυο εγγονές της, οι οποίες δεν πήγαν ούτε στην κηδεία της.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε το μνημόσυνο στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου που είναι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Να πω την αλήθεια, η κακοκαιρία κάπως μας δυσκόλευε για την απόφασή μας αλλά δε γινόταν διαφορετικά. Ουσιαστικά 2-3 άνθρωποι ήμασταν, εγώ, η αδελφή μου, η κόρη μου, η ανιψιά της η Αλίκη με τη μητέρα της που είναι κόρη της αδελφής της Βέφας», ανέφερε αρχικά η αδελφική φίλη της Βέφας Αλεξιάδου.

Όσο για τις δυο εγγονές της μαγείρισσας που ήταν απούσες από το μνημόσυνο, είπε: «Οι εγγονές της έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να απαντούν και σε εμάς, όπως έκαναν και στη γιαγιά τους. Ούτε ο πατέρας τους πλέον απαντάει».

Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο, ότι η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή πριν έναν χρόνο σε ηλικία 91 ετών.

