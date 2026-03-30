Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια και οι δύο άνδρες πέθαναν από ηλεκτροπληξία – Δείτε βίντεο

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας με δύο άνδρες να αφήνουν την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ο 57χρονος και ο 33χρονος πραγματοποιούσαν εργασίες μεταφοράς φθαρμένων ελαστικών στο χωριό Άγιος Ανδρέας σήμερα (30/3). Ο γερανός του φορτηγού ακούμπησε τα καλώδια ηλεκτροδότησης όπως φαίνεται και σε ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο ALPHA και οι δύο άνδρες άφησαν την τελευταία τους πνοή από ηλεκτροπληξία.

«Έγινε ένα ατύχημα. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε κάτοικος.

«Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας, ήρθαν δύο ασθενοφόρα, η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική και ειδοποίησαν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού κόπηκε το ρεύμα πλησίασαν και πήραν τους νεκρούς», συμπλήρωσε.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

