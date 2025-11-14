MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Κω: Νεαρός άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Κω έπειτα από το θάνατο ενός νεαρού άντρα, που εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς στην πόλη του νησιού.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kostv.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα στο σημείο πήγαιναν εκδρομή δύο σχολικές μονάδες της Κω, τονίζει το «Βήμα της Κω», με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά από τον χώρο, ώστε να μην αντικρίσουν τον απαγχονισμένο άνδρα.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.

Κως

