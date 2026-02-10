Τραγωδία στην Ελευσίνα: “Το ασθενοφόρο από το Θριάσιο έφτασε μετά από μισή ώρα” λέει μάρτυρας

Με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για το πολύ σοβαρό περιστατικό, έφτασε το ασθενοφόρο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα της τραγωδίας στην Ελευσίνα, όταν γυναίκα

παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.

«Φτάνω στο σημείο και ακούγονταν φωνές, είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε ότι «βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην είναι παρόντα».

Τα παιδιά έλεγαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» ενώ η κόρη «ήταν σε σε απελπιστική κατάσταση», είπε η ίδια στον ΣΚΑΪ.

Η πόρτα σφηνωμένη στο δέντρο, «πετούσαμε πετσέτες για να σταματήσει η αιμορραγία», είπε η μάρτυρας.

Όπως, μάλιστα, υποστηρίζει, «κάλεσαν πάρα πολλές φορές το ΕΚΑΒ, τους έλεγαν ότι η γυναίκα πεθαίνει, το αίμα είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έρχονταν βοήθεια. Από εδώ που είμαστε, το Θριάσιο που εφημέρευε απέχει πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο».

«Είναι τραγικό ότι είμαστε δίπλα σε εφημερεύον νοσοκομείο σε κεντρική πόλη της Αττικής και η βοήθεια έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ επισημαίναμε ξανά και ξανά ότι περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό», σχολίασε.

Εν τω μεταξύ, νοσηλεύτρια που και η ίδια ήταν παρούσα στο περιστατικό, είπε μιλώντας στο MEGA ότι την φώναξε η εγγονή της άτυχης γυναίκας.

«Είδα την κόρη να φωνάζει στην αιμόφυρτη μητέρα της “μαμά άνοιξε τα μάτια”», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «στη δουλειά έχω δει πολλά, αυτό είναι είναι κάτι το απίστευτο»,