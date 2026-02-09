MENOY

Ελευσίνα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 44χρονη που σκότωσε την μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητο της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ελευσίνα, όταν μια 44χρονη γυναίκα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τη 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια προσπάθειας στάθμευσης του οχήματός της.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επέστρεψε από το σχολείο μαζί με τη μητέρα της και τα παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες για το παρκάρισμα. Κατά τη διάρκεια της όπισθεν, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε δέντρο.

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία με πρόχειρα μέσα. «Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια», ανέφερε περίοικος σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της άτυχης γυναίκας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο συγκλονιστική την τραγωδία.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.

