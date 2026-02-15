Τραγωδία στη Βιολάντα: “Αντιμέτωπος μέχρι και με ισόβια ο ιδιοκτήτης”, λέει ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, επιβεβαίωσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η δίωξη αφορά την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι, έγκλημα το οποίο επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η πλευρά των θυμάτων έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για να στηρίξει τα συμπεράσματα αυτά, ενώ αύριο αναμένεται η λήψη αντιγράφων της δικογραφίας για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων.

Γνώριζαν την επικινδυνότητα οκτώ μήνες πριν

Μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες του κ. Πατούνα αφορά την πρότερη γνώση της εργοδοσίας για τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε από την Εισαγγελία κατέθεσε στη δικογραφία μια γραπτή οικονομική προσφορά τεχνικού, η οποία χρονολογείται οκτώ μήνες πριν από το δυστύχημα. Στο έγγραφο αυτό περιγραφόταν αναλυτικά η ανάγκη αντικατάστασης σωλήνων και οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας. Ωστόσο, οι εργασίες φέρεται να μην εκτελέστηκαν ποτέ, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε οικονομική συμφωνία, γεγονός που αποδεικνύει, κατά τον δικηγόρο, ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη αντίληψη του κινδύνου.

Έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες και τις άδειες

Ο κ. Πατούνας έθεσε στο στόχαστρο και τις κρατικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έπραξαν σωστά το καθήκον τους. Ήδη η Εισαγγελία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική και την Πολεοδομία. Ο δικηγόρος τόνισε ότι για έργα όπως η εγκατάσταση ταμιευτήρων προπανίου και σωληνώσεων, απαιτούνται αυστηρές μηχανολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης. Η έρευνα θα δείξει αν υπήρξαν παραλείψεις στην αδειοδότηση ή αν οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές.

Ευθύνες σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, όσον αφορά την απόδοση των ποινικών ευθυνών, ο κ. Πατούνας διευκρίνισε ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.