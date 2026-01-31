MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη στις κηδείες των 5 νεαρών σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το τελευταίο «αντίο» στους πέντε από τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ είπαν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (31/01).

Στις περιοχές όπου τελέστηκαν οι νεκρώσιμες ακολουθίες (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης) το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το πόσο τραγικά και άδικα έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του Δικέφαλου, με την είδηση του θανάτου τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Την Παρασκευή (30/1) πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων δύο από τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικέφαλου.

Οι κηδείες των τριών φίλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Κηδεία ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει χωρίς ύπνο ένας άνθρωπος – Και ποιο είναι το Ρεκόρ Γκίνες στην αϋπνία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε – Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βέροια: Επίδοξος διαρρήκτης που “πιάστηκε στα πράσα” τραυμάτισε αστυνομικό, γλίστρησε και συνελήφθη

LIFESTYLE 8 λεπτά πριν

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Προσέξτε την υγεία σας, γράφει

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Akylas: Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα

MARKET 1 ώρα πριν

Βασιλική Αδαμίδου: Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη