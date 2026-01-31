Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη στις κηδείες των 5 νεαρών σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη

Το τελευταίο «αντίο» στους πέντε από τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ είπαν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (31/01).

Στις περιοχές όπου τελέστηκαν οι νεκρώσιμες ακολουθίες (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης) το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το πόσο τραγικά και άδικα έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του Δικέφαλου, με την είδηση του θανάτου τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Την Παρασκευή (30/1) πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων δύο από τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικέφαλου.

Οι κηδείες των τριών φίλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.