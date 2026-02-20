Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στη Μητρόπολη Αθηνών: Ποιοι έδωσαν το παρών – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το ύστατο χαίρε στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ απευθύνουν αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί και απλός κόσμος στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, διακεκριμένη βυζαντινολόγος, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα, 16/2/2026, σε ηλικία 99 ετών.

Σε λαϊκό προσκύνημα βρισκόταν από το πρωί της Παρασκευής (20/2) η σορός της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από τις 09:00 μέχρις τις 12:00 βρισκόταν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης όπου πολίτες και πολιτικοί της είπαν το «τελευταίο αντίο». Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ ξεκίνησε στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος και παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Στη Μητρόπολη βρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, η Νίκος Χαρδαλιάς, η Μαριάννα Λάτση, η Άντζελα Γκερέκου, η Μιμή Ντενίση και πλήθος κόσμου.

Τη φράση «όλα όσα κατάφερα τα πέτυχα γιατί δεν ήξερα πως ήταν αδύνατα» που έλεγε συχνά η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, θυμήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε κατά το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη διακεκριμένη βυζαντινολόγο.

O πρωθυπουργός θυμήθηκε τη συμβουλή που έδινε στους νέους λέγοντας «να κάνουν αυτό που θέλουν», αλλά και τα μαθήματα ζωής που του έδωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θημήθηκε το χειρόγραφο που του έδωσε όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 2015 και ότι οποίο το φυλά σαν κόρη οφθαλμού.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο δικό του επικήδειο είχε τονίσει ότι «έκανε τα αδύνατα δυνατά».

«Ήταν ιστορικός που ήθελε να αναμετρηθεί με τηνιστορία. Δεν ήταν αιθεροβάμων. Όπως έλεγε ο εφησυχασμός η μεγαλύτερη δειλία. Και μόνο δειλή δεν ήταν. Δεν εφησύχασε σε στερεότυπα και εκανε τα αδύνατα δυνατά. Ιδιαίτερα στο πεδίο της ιστορίας. Έφερε στο φως αλήθειες του ελληνισμού και του ευρωπαϊκού πνεύματος. Απέδειξε ότι το Βυζάντιο είναι στην καρδιά της Δύσης» τόνισε ακόμη.

