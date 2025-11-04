Θρίλερ με το θάνατο του Echo: “Έφαγε κάτι τοξικό” – Είχε γυρίσει από έρευνες σε Λευκάδα και Τρίπολη

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι ο Echo έφαγε κάτι τοξικό». Με τα λόγια αυτά και με τρεμάμενη από την συγκίνηση φωνή, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ομάδας Anubis Coldcase K9 team, Αγγελική Διακομανώλη μίλησε στο thestival.gr για τον θάνατο του τεσσάρων ετών τετράποδου ήρωα που ξαφνικά άφησε την τελευταία του πνοή συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Ο Echo, ένας βέλγικος ποιμενικός άρτια εκπαιδευμένος στην εύρεση ζωντανών και νεκρών ατόμων, μέλος της ομάδας Anubis, είχε συμβάλει ουσιαστικά με την ισχυρή του μουσούδα να βρεθούν άτομα που είτε χάθηκαν, είτε βρέθηκαν σε ερημιές νεκρά.

Μεταξύ άλλων ο Echo είχε βοηθήσει σε πολύκροτη υπόθεση στο Μεσολογγι βρίσκοντας την σορό του Χ.Κ. που είχε δολοφονηθεί, στην υπόθεση Καλογήρου στη Λάρισα αλλά και στην υπόθεση των Τεμπών.

Χτες το πρωί η ομάδα ανάρτησε στην σελίδα της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τον θάνατο του Echo γράφοντας: «Καλό ταξίδι ΠΑΙΔΙ μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ΨΥΧΗ μας!!!».

Όπως περιέγραψε στο thestival.gr η κ. Διακομανώλη τις επόμενες ημέρες κι ενώ ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία η σορός του Echo θα οδηγηθεί για νεκροψία καθώς «η νομοθεσία προβλέπει ότι αν ο σκύλος είναι πάνω από 12 κιλά τότε θα πρέπει να μεταφερθεί στην Κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη».

«Η διαδικασία για νεκροψία έχει γίνει όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι και περιμένουμε τις απαντήσεις. Η κλινική εικόνα του Echo που κατέληξε (σ.σ. πέθανε) στην κλινική είναι ότι έχει καταναλώσει κάτι τοξικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Διακομανώλη προσθέτοντας ότι το συμβάν σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεων της ομάδας.

Οι εγκαταστάσεις της Anubis βρίσκονται εντός δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης και όπως ανέφερε η κ. Διακομανώλη οι κάμερες της ομάδας «βλέπουν τον στίβο» που κινούνται τα σκυλιά κι όχι πίσω από τον φράχτη ενώ ο χώρος που ανήκει στον Δήμο γενικά είναι χωρίς φύλαξη και μπορεί να μπαινοβγαίνει ο οποιοσδήποτε χωρίς έλεγχο.

«Ο χώρος μας είναι μέσα σε δημοτικές εγκαταστάσεις, έχουν γίνει διάφορα παρατράγουδα εδώ μέσα. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε μια φύλαξη αλλά φύλαξη δεν υπήρξε. Είναι ένας χώρος όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού, στον χώρο βρίσκεται ένα παλιό γυμναστήριο, ένα ξυλουργείο, οι αποθήκες του Δήμου, τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Επίσης υπάρχει το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Μπαινοβγαίνουν εδώ μέσα όλοι όσοι θέλουν. Υπήρξε κάποια στιγμή ένα θέμα με μια κλοπή και πήγαν να μας μπερδέψουν κι εμάς. Τελικά διαπιστώθηκε ότι μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ο οποιοσδήποτε» είπε κ. Διακομανώλη.

Οι τελευταίες ώρες του Echo

Όπως περιέγραψε ο Echo και άλλα δύο σκυλιά της ομάδας επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου μετά από αποστολή σε Λευκάδα και Τρίπολη και ήταν μια χαρά.

«Ο Echo γύρισε από έρευνα και μετά από ένα 24ωρο τον πήρε η κάτω βόλτα. Τρια σκυλιά, μεταξύ αυτων και ο Echo, είχαν πάει για έρευνα στην Τρίπολη. Αρχικά ήταν Λευκάδα και μετά στην Τρίπολη. Και γυρίσαν μια χαρά και τα τρία σκυλιά. Μπήκαν στους στίβους για να φάνε και στον χώρο μας ήμασταν μόνο εγώ και ο κ. Αλεξανδρής (σ.σ. ο ιδρυτής της ομάδας). Να ταΐσουμε τα σκυλιά, να τα φροντίσουμε και να μπουν μέσα στο σπίτι για να κοιμηθούνε» είπε η κ. Διακομανώλη προσθέτοντας ότι «τα σκυλιά μένουν μαζί μας στον χώρο, δεν είναι εγκαταστάσεις που τις κλειδώνουμε και φεύγουμε. Μένουμε εδώ μαζί τους».

Την επόμενη ημέρα όμως ο Echo όπως περιέγραψε «ήταν υποτονικός» και μαζί με άλλα δυο κουτάβια που θα έπρεπε να εμβολιαστούν οδηγήθηκαν στον κτηνίατρο όπου ενώ οι αιματολογικές του ήταν μια χαρά, οι βιοχημικές εξετάσεις που του έγιναν ήταν πολύ κακές δείχνοντας σοβαρότατο πρόβλημα «σε νεφρό, συκώτι και σπλήνα».

«Σε λιγότερο από 24 ώρες ο Echo πέθανε στην κλινική», είπε συγκινημένη η κ. Διακομανώλη που πρόσθεσε ότι η ομάδα έχει καταθέσει μήνυση κατα αγνώστων στην Αστυνομία, προκειμένου να βρεθεί ο δράστης που τάισε δηλητήριο στον 4χρονο Echo.