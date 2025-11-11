Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Νοσηλεύεται στο “Παπανικολάου”
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας εργαζόμενος στην καθαριότητα, έπεσε από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας έπεσε από το απορριμματοφόρο στην οδό Σαλαμίνος στο κέντρο της πόλης και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο, φέροντας κάταγμα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπανικολάου.