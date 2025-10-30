Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Αριστοτέλους

Ο αγαπημένος Άγιος Βασίλης, ξωτικά, κλόουν και ζογκλέρ θα κάνουν την εμφάνισή τους στη φετινή Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα στηθεί από τις 7 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου 2026, στην πλατεία Δικαστηρίων, πάνω από την Αριστοτέλους και πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τη διοργάνωση όλων των δράσεων αναλαμβάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με την αντιδημαρχία Επιχειρηματικότητας και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης να δίνει την άδεια για τη χρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου και το στήσιμο των 39 ξύλινων, ομοιόμορφων, σπιτιών, εμπορικής χρήσης και εστίασης, που θα διαθέτουν σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες χριστουγεννιάτικα προϊόντα, γλυκά και ζεστά ροφήματα.

Στον χώρο θα υπάρχει σκηνή για μουσικά και ψυχαγωγικά δρώμενα, διασκεδαστές, κλόουν, ζογκλέρ, ενώ ο Αϊ Βασίλης θα είναι ο βασικός ήρωας των ημερών που θα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο ειδικά διαμορφωμένο και πολύχρωμο σπιτικό του, ενώ θα φωτογραφίζεται μαζί τους.

Επίσης, θα στηθεί το «Εργαστήρι των Ξωτικών», με τους επισκέπτες να γνωρίζουν τα ξωτικά των μαγεμένων γιορτών, το «Σπίτι της Ξωτικοτεχνολογίας» και το «Σπίτι της Αγάπης», όπου θα συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης για άπορους πολίτες και οικογένειες.

«Επιθυμία μας είναι να στηρίξουμε τους καταστηματάρχες και τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης δίνοντάς τους, χωρίς ανταλλάγματα, τον κοινόχρηστο χώρο για να δημιουργήσουν μια Χριστουγεννιάτικη Αγορά και παράλληλα να τονώσουμε το εορταστικό πνεύμα στην πόλη. Μαζί με τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο από πλευράς δήμου, θέλουμε να υπάρξουν και άλλα σημεία που θα προσελκύουν τον κόσμο και θα μοιράζουν χαμόγελα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας Παντελής Καζαντζίδης.

Οι προετοιμασίες για το στήσιμο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Μητρ. Γενναδίου, Φιλίππου, Χαλκέων και Εγνατίας, θα ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου. Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και ο Εμπορικός Σύλλογος για τη φύλαξη των κατασκευών, ενώ το ωράριο λειτουργίας έχει οριστεί από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ και Παρασκευή έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

