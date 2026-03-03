MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 27/02/2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο (ον) Αμανουλλάχ (επ.) Αχμαντζάι, 14 ετών, Αφγανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 03/03/26, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

