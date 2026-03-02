Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στον Ιρανικό λαό

Σε συμμετοχή, στη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης, καλεί η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) σήμερα, Δευτέρα 2 Μάρτη, στις 7:00 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΔΥΕΘ: “Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική και δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατά του Ιράν, που ανοίγει το “σύρτη της κόλασης”, σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έχοντας ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους πολλές μαθήτριες μετά από βομβαρδισμό σχολείου.

Ως αυτόκλητοι “παγκόσμιοι σερίφηδες”, οι ιμπεριαλιστές σκορπίζουν τον τρόμο και τον θάνατο στη Μέση Ανατολή, στοχεύοντας στη βίαιη αλλαγή καθεστώτος και τον έλεγχο των ορυκτών πόρων του Ιράν.

Ένοχοι είναι επίσης όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, δηλαδή οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που θεωρούν την επίθεση νόμιμη και δικαιολογημένη. Αυτός ο πόλεμος και τα αναμενόμενα αντίποινα θα έχουν σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, αποτελούν τεράστια απειλή και κίνδυνο για γενικευμένο πόλεμο περιφερειακών, ακόμη και παγκόσμιων διαστάσεων.

Η Ελληνική κυβέρνηση φέρνει σοβαρές ευθύνες απέναντι στον λαό μας, γιατί έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου για άλλη μια φορά σε αυτή τη βαρβαρότητα.

Αυτή η επίθεση πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα! Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους τσαλαπατούν το ήδη καταπατημένο Διεθνές Δίκαιο χωρίς καμία ηθική ή πολιτική εξουσία. Ο ΟΗΕ μετατρέπεται για άλλη μια φορά σε θεατή των εξελίξεων προς το νέο επεισόδιο ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, μη πρόθυμος και ανίκανος να λάβει μια ισχυρή θέση αρχών.

Οι λαοί του κόσμου, οι φιλειρηνικές δυνάμεις πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτό το έγκλημα.

Απαιτούμε:

· Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στην χώρα μας

· Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών – όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!

· Να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο 3ο Σώμα Στρατού!

· Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και τους πολέμους που διεξάγει!

· Έξω οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή“