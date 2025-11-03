Θεσσαλονίκη: Σπασμένος αγωγός δημιούργησε “συντριβάνι” στον Εύοσμο – Δείτε βίντεο

Έσπασε πυροσβεστικός κρουνός και δημιουργήθηκε πίδακας νερού στη μέση του δρόμου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 21:00, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Παπάγου.

Το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του δρόμου δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

