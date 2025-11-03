MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σπασμένος αγωγός δημιούργησε “συντριβάνι” στον Εύοσμο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έσπασε πυροσβεστικός κρουνός και δημιουργήθηκε πίδακας νερού στη μέση του δρόμου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 21:00, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Παπάγου.

Το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του δρόμου δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Δείτε βίντεο χρήστη του tiktok

@kostas_palialias #fyp#evosmos#greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Κώστας Παλιαλιάς

ΕΥΑΘ Εύοσμος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

The Voice: “Άντρας είναι ή γυναίκα;” – Οι coaches δεν πίστευαν στα αυτιά τους

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την παράδοση από τη Χαμάς τριών σορών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την ανήλικη παραβατικότητα στον δήμο Νεάπολης Συκεών

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους