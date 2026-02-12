Θεσσαλονίκη: Σουβλάκια, μουσικές, γλέντια και μασκαράδες για τη Τσικνοπέμπτη στο κέντρο – Βίντεο και φωτο

Μία γιορτινή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου διασκεδάζει χορεύοντας και πίνοντας ελέω… Τσικνοπέμπτης.

Οι ψησταριές στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου ακόμα δεν έχουν… σταματήσει να ψήνουν κρεατικά, καθώς από το μεσημέρι ο κόσμος παραγγέλνει αδιάκοπα.

Εκατοντάδες νέοι με τις παρέες τους έχουν συγκεντρωθεί στην Βασιλέως Ηρακλείου οι περισσότεροι με μια μπύρα στο χέρι, προκειμένου να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Την παράσταση κλέβουν αρκετοί μασκαράδες οι οποίοι αποφάσισαν να τιμήσουν το αποκριάτικο έθιμο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: