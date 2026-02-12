MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σουβλάκια, μουσικές, γλέντια και μασκαράδες για τη Τσικνοπέμπτη στο κέντρο – Βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Μία γιορτινή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου διασκεδάζει χορεύοντας και πίνοντας ελέω… Τσικνοπέμπτης.

Οι ψησταριές στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου ακόμα δεν έχουν… σταματήσει να ψήνουν κρεατικά, καθώς από το μεσημέρι ο κόσμος παραγγέλνει αδιάκοπα.

Εκατοντάδες νέοι με τις παρέες τους έχουν συγκεντρωθεί στην Βασιλέως Ηρακλείου οι περισσότεροι με μια μπύρα στο χέρι, προκειμένου να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Την παράσταση κλέβουν αρκετοί μασκαράδες οι οποίοι αποφάσισαν να τιμήσουν το αποκριάτικο έθιμο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη Τσικνοπέμπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τα δώρα που δέχτηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί το 2025 – Δείτε την λίστα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Όλα όσα έγιναν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες αύριο σε περιοχή της Πολίχνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

KKE: Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται