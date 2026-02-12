MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Ανάβει το κέφι στη Β. Ηρακλείου – Σουβλάκια, χορός και μουσική στο κέντρο – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές έχουν κατακλύσει από νωρίς το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης την οδό Βασιλέως Ηρακλείου για να τσικνίσουν.

Οι ψησταριές έχουν ανάψει από νωρίς το πρωί και οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι έτοιμοι για να μοιράσουν σουβλάκια σε όσους βρεθούν στο κέντρο της πόλης.

Η Τροχαία έχει κλείσει ήδη την Βασιλέως Ηρακλείου στο ύψος της Κομνηνών.

Δείτε εικόνες του thestival.gr από το γλέντι που έχει στηθεί:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Μελόνι αυστηροποιεί τα μέτρα για το μεταναστευτικό: Φέρνει “ναυτικό μπλόκο” στα ιταλικά χωρικά ύδατα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Γραμμή 4 Μετρό: Στον σταθμό “Ευαγγελισμός” ο μετροπόντικας “Αθηνά” – Ολοκλήρωσε τη διάνοιξη της σήραγγας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πράξη Αγάπης: Έκκληση βοήθειας για τον 5χρονο Δημήτρη – Αγώνας δρόμου για να συνεχίσει τις απαραίτητες θεραπείες του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς επηρέασε τις τιμές κατοικιών η ενεργειακή κλάση και το έτος κατασκευής για το 2025

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 8 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αποκριά στον Δήμο Πολυγύρου με μουσική και πολλές εκδηλώσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συγκίνηση στην Τούμπα: Μητέρα ενός εκ των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ χτύπησε το τύμπανο – Βίντεο