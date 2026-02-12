Θεσσαλονίκη: Ανάβει το κέφι στη Β. Ηρακλείου – Σουβλάκια, χορός και μουσική στο κέντρο – Βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές έχουν κατακλύσει από νωρίς το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης την οδό Βασιλέως Ηρακλείου για να τσικνίσουν.
Οι ψησταριές έχουν ανάψει από νωρίς το πρωί και οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι έτοιμοι για να μοιράσουν σουβλάκια σε όσους βρεθούν στο κέντρο της πόλης.
Η Τροχαία έχει κλείσει ήδη την Βασιλέως Ηρακλείου στο ύψος της Κομνηνών.
Δείτε εικόνες του thestival.gr από το γλέντι που έχει στηθεί: