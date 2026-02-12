MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη: Από νωρίς οι προετοιμασίες για το μεγάλο γλέντι στη Βασιλέως Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται από νωρίς το πρωί της Τσικνοπέμπτης το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την οδό Βασιλέως Ηρακλείου να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από τις 7 το πρωί, καθώς επαγγελματίες της εστίασης και διοργανωτές έστησαν τις πρώτες ψησταριές και προετοίμασαν τον χώρο για τη μεγάλη γιορτή.

Λίγο μετά τις 8:00 άναψαν οι πρώτες φωτιές και οι σούβλες πήραν μπρος, με τις μυρωδιές από τα ψητά να απλώνονται στους δρόμους και να δημιουργούν από νωρίς εορταστική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, συνεργεία στήνουν σκηνή και ηχητικό εξοπλισμό, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και διασκέδαση που αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

